Urteil in Bonn Lange Haftstrafe nach Überfall auf Siegburger Uhrenhändler

Am Abend des 14. Juli 2021 klingelte gegen neun Uhr das Telefon des Angeklagten: „Da kommt was im Fernsehen, guck dir XY an!“, sagte der aufgeregte Bekannte des 43-Jährigen. In dem Beitrag der Sendung, auf den der Anrufer abzielte, ging es um einen Überfall auf einen Siegburger Uhrenladen, der sich knapp zwei Jahre zuvor ereignet hatte. Der Inhaber, ein 48-jähriger Kfz-Sachverständiger, war am 6. Oktober 2020 von drei Männern und einer Frau in seinen Geschäftsräumen überfallen worden. Trotz der Aufnahmen von zwei Überwachungskameras, die das Verbrechen nahtlos dokumentierten, tappten die Ermittler zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst aber noch immer im Dunklen. Nun wurde am Freitagnachmittag einer der Haupttäter wegen besonders schweren Raubes zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt.