Sechs Verdächtige : Festnahmen nach brutalem Überfall auf Uhrenhändler in Siegburg

Siegburg Unter anderem mit einer Maschinenpistole bewaffnet hat eine Gruppe im Oktober 2020 einen Uhrenhändler in Siegburg brutal überfallen und Uhren im sechsstelligen Wert gestohlen. Nun hat die Polizei sechs Verdächtige ermittelt.

Nach einem brutalen Überfall auf einen Uhrenhändler in Siegburg im Oktober 2020 haben die Ermittler nun sechs Verdächtige ermittelt, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Zwei Männer, die als Haupttäter gelten, sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.