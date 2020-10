Polizei fahndet nach den Tätern : Bewaffnete Räuber überfallen Uhrengeschäft in Siegburg

Siegburg Drei Männer und eine Frau haben am Dienstag einen Uhrenhändler auf der Cecilienstraße in Siegburg überfallen. Die Räuber konnten Schmuck und Uhren stehlen und werden nun von der Polizei gesucht.

Vier bislang unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen die Geschäftsräume eines Uhrenhändlers in Siegburg überfallen. Nach Angaben der Polizei sollen die Unbekannten bewaffnet gewesen sein und um kurz nach 9 Uhr in das Geschäft an der Cecilienstraße eingedrungen sein. Die drei Männer und eine Frau sollen den Händler im Eingangsbereich seiner Büroräume niedergeschlagen und dann an Händen und Füßen gefesselt haben.