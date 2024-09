Lärm und Dampf in der Nacht zu Dienstag Deshalb hat es am Helios Klinikum Siegburg geknallt

Der Alarm eines Brandmelders im Helios Klinikum Siegburg hat in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Feuerwehr Siegburg zufolge waren die Wehrleute kurz nach 2.30 Uhr am Krankenhaus an der Ringstraße. Beim Eintreffen der hauptamtlichen Kräfte seien weitere Alarmmeldungen in der Brandmeldezentrale eingegangen, hieß es. Daher erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe und alarmierte zusätzlich alle Freiwilligen. Im Einsatz waren insgesamt rund 60 Kräfte der Feuerwehr Siegburg sowie des Rettungsdienstes. Insgesamt acht Atemschutztrupps kontrollierten in der Folge das Gebäude auf Rauch und Feuer.