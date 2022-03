Diana Tishchenko : Ukrainische Geigenvirtuosin kommt nach Siegburg

Siegburg Die ukrainische Geigenvirtuosin Diana Tishchenko ist neue künstlerische Leiterin der Siegburger Klassik-Reihe Resonanzen. Sie eröffnet die Reihe am 5. April mit einem Konzert im Stadtmuseum.

Die ukrainische Musikerin Diana Tishchenko wird am 5. April die Klassik-Reihe Resonanzen im Stadtmuseum Siegburg zusammen mit dem Pianisten José Gallardo und Weltklasse-Klarinettist Paul Meyer eröffnen. Mit einem Soloabend innerhalb der Reihe wird die Geigenvirtuosin Tishchenko, die aus der Krim-Region kommt, in Kiew, Berlin und Graz Violine studiert hat und heute in Berlin lebt, auch am 14. Oktober in Siegburg zu hören sein.