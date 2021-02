Baustelle in der Siegburger Innenstadt : Umleitung über den Marktplatz

SIEGBURG Die Siegburger Mühlenstraße wird für fünf Monate zur Baustelle: Die Verlegung von neuen Versorgungsleitungen bringt Vollsperrungen an zwei Stellen mit sich. Für mindestens drei Monate muss die Stadt deswegen Umleitungen einrichten.

„Das können wir so nicht machen“, beschrieb Bürgermeister Stefan Rosemann am Dienstag seine erste Reaktion auf die Arbeiten und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Verkehr. In Gesprächen mit den Verantwortlichen habe er indes erkennen müssen, dass es keine Alternative gebe. Die 2014 für die Arbeiten an der ehemaligen Abtei errichtete Baustraße am Osthang des Michaelsberges wäre heute vielleicht eine Hilfe. Sie musste aber nach Abschluss der Arbeiten Ende 2017 wieder zurückgebaut werden. „Wir versuchen die einschneidenden Maßnahmen so kurz wie möglich zu halten“, so Rosemann. Deswegen arbeite die Rhein-Sieg-Netz zeitgleich an zwei Bauabschnitten.