Nach Stromausfall im östlichen Rhein-Sieg-Kreis Westnetz startet mit dem Neubau der Umspannanlage Hasenbach

Diesen Freitagabend im Dezember 2021 haben die Menschen in Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth sicherlich noch gut in Erinnerung: Nach einem Kabelbrand in der Umspannanlage Hasenbach in Neunkirchen-Seelscheid brach die Stromversorgung in Teilen des östlichen Rhein-Sieg-Kreises zusammen. Insgesamt 41.000 Menschen in Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth waren für 26 Stunden ohne Strom, und damit auch ohne Heizung und Licht und das bei kalten Temperaturen. Nachbarn halfen sich gegenseitig, und für Feuerwehr und Polizei bedeutete das einen Großeinsatz. Damit sich solch ein Notfall nicht noch einmal wiederholt, hat sich der Stromversorger Westnetz entschieden, die Umspannanlage neu zu bauen. Der Startschuss dafür ist nun gefallen.