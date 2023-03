Klimaschutz in Siegburg Grünes Licht für das soziale Klimaquartier Deichhaus

Worum geht es genau? Der Stadtteil fungiert als Musterquartier für das neue Programm „Soziale Klimaquartiere Siegburg“. Damit will die Stadt an ein Konzept anknüpfen, das sie 2015 im Stadtteil Brückberg gestartet hatte. Sie erhofft sich davon neuen Schwung für den Klimaschutz vor Ort. Vieles sei in den vergangenen Jahren schon von unterschiedlichen Akteuren angestoßen worden, jetzt müsse aber das Tempo erhöht und die Reichweite vergrößert werden, sagt Ole Erdmann, Leiter des Amts für Umwelt und Wirtschaft, mit Blick auf das Zusammenspiel verschiedener Formen der Energiegewinnung und -versorgung, der Mobilität und baulicher Fragen. Das sei in einem Quartier oft wirtschaftlicher und effizienter umzusetzen. „Wir schauen in einem Beispielquartier, was alles möglich und denkbar ist“, sagt er. Das könne dann später auch in anderen Quartieren greifen.