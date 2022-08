Gärende Masse in Siegburg : Unbekannte entsorgen mehrere Säcke mit Mehl in der Sieg

Eine zunächst unbekannte, klebrige Masse quoll aus Müllsäcken in der Sieg. Foto: Ordnungsamt Siegburg

Siegburg Eine klebrige, gärende Masse in der Sieg hat am Mittwochabend Polizei, Ordnungsamt und Umweltamt auf den Plan gerufen. Am Donnerstag gab es dann die Entwarnung: Es handelte sich um handelsübliches Mehl. Die Feuerwehr entsorgte den Müll.

Die Masse, die aus den blauen Müllsäcken quoll und teilweise Bläschen bildete, sah abstoßend aus. Die zunächst unbekannte Substanz trieb in der Sieg, was am Mittwochabend zunächst die Polizei, dann das Ordnungsamt der Stadt Siegburg auf den Plan rief. In Höhe des Siegburger Wehrs wurden die Beamten fündig, dort entdeckten sie drei große blaue Müllsäcke und eine teigige Masse dazwischen. Für die Ordnungskräfte war das ein Fall für das zuständige Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises.

Deren Mitarbeiter vermuteten zunächst, dass es sich bei dem unbekannten weißen, schäumenden Inhalt, der im trocken gefallenen Flussbett der Sieg abgelagert war, um Sauerteig handelte. Die Säcke lagen unmittelbar unterhalb des Siegwehres an der Wahnbachtalstraße an der Ausleitungsstelle des Siegburger Mühlengrabens und waren dort von Unbekannten illegal entsorgt worden, teilte Kreissprecherin Rita Lorenz mit.