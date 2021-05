Ausgelaufene Betriebsstoffe : Mehrere Verletzte nach zwei Unfällen auf der B56

Update Siegburg/Lohmar Vier Personen sind nach Unfällen auf der Bundesstraße 56 verletzt worden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Strecke zwischenzeitlich gesperrt.

Vier Personen sind nach zwei Unfällen auf der B56 leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte es am Montagnachmittag zunächst eine Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin gegeben. Demnach war der 20 Jahre alte Motorradfahrer auf der B56 von Lohmar in Richtung Siegburg unterwegs, als ihm ein Rettungswagen im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn entgegenkam. Beim Bremsen soll der Troisdorfer ins Rutschen geraten und gegen das Heck eines vorausfahrenden Pkw geprallt sein.