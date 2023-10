Autobahn war gesperrt Vier Verletzte bei Unfall auf A3 am Kreuz Bonn/Siegburg

Der Fahrer des mittleren Lkw war in seiner Fahrerkabine im Fuß- und eingeklemmt. Die medizinische Erstversorgung erfolgte noch in der Karosserie. Der Mann konnte nach Entfernung der Windschutzscheibe mithilfe von hydraulischen Rettungsmitteln, unter anderen einem Schneidegerät und einem Rettungszylinder, nach 40 Minuten aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Daneben wurden die zwei Insassen des Sattelzugs sowie ein weiterer Lkw-Fahrer leicht verletzt.