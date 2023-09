A3 in Fahrtrichtung Köln gesperrt Autos fahren bei Rückstau ineinander - mindestens drei Verletzte

Insgesamt befanden sich nach den Angaben der Feuerwehr elf Menschen in den Autos. Die drei Insassen des hinteren Wagens seien allesamt mittelschwer verletzt worden, hieß es vor Ort. Der Fahrer sei von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Ob noch weitere Menschen verletzt wurden, ist derzeit unklar. Die A3 ist aktuell in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt. Es bildet sich ein langer Rückstau hinter dem Unfallort. Auch die Gegenspur nach Frankfurt war kurzzeitig gesperrt; jetzt sind allerdings zwei von drei Fahrspuren wieder nutzbar. Auch in die Richtung Frankfurt staute es sich demnach zwischenzeitlich.