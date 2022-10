Auto stürzte Böschung hinunter : Mann verfehlt Holzpfahl bei Unfall auf B56 in Siegburg knapp

Mann verfehlt Holzpfahl bei Unfall auf B56 in Siegburg knapp

Der Wagen mit den drei Männern stürzte rund fünf Meter in die Tiefe. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg In der Nacht zu Montag sind drei Männer auf der B56 in Siegburg eine Böschung heruntergestürzt und auf einem Wildschutzzaun gelandet. Hierbei bohrte sich ein Holzpfahl durch die Rückbank des Autos und verfehlte einen der Insassen um nur wenige Zentimeter.

Drei Männer sind in der Nacht zu Montag in Siegburg auf der B56 mit einem Auto eine Böschung hinabgestürzt und auf einem Wildschutzzaun gelandet. Dabei bohrte sich ein Holzpfahl durch ihr Auto. Ein 22-Jähriger sei mit zwei weiteren Mitfahrern gegen 2.45 Uhr in die Fahrtrichtung Siegburg unterwegs gewesen, als er aus derzeit noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte ein Sprecher der Polizei mit.