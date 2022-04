Rettungseinsatz in Siegburg : Drei Verletzte bei nächtlichem Unfall auf der B 56

Tödlicher Unfall in Siegburg : Trauernde bringen sich an Unfallstelle in Gefahr Nach dem Unfall auf der Wahnbachtalstraße, bei dem am vergangenen Samstag zwei junge Siegburger gestorben sind, trauern Freunde und Mitschüler an der Unfallstelle. Der Landesbetrieb richtet an der viel befahrenen Stelle zum Schutz Tempo 30 ein.