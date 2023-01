Autofahrer eingeklemmt : Schwerer Unfall auf der B56 zwischen Mercedes und Traktor mit Güllefass

Der Mercedes-Fahrer wurde bei der Kollision mit dem Güllefass lebensgefährlich verletzt. Foto: Christof Schmoll

Update Much Bei einem Unfall auf der B56 zwischen einem Mercedes und einem Traktorgespann ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallstelle bei Scheid, Ortsteil von Much, wurde am Abend komplett gesperrt.



Bei einem schweren Unfall auf der B56 bei Scheid, Ortsteil von Much im Rhein-Sieg-Kreis, ist am Dienstagabend ein 56-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war mit einem blauen Mercedes gegen einen Traktor mit angehängtem Güllefass gekracht. Der Unfall hatte sich gegen 19.20 Uhr ereignet.

Nach ersten Informationen bog das mit zwei Personen besetzte Traktorgespann von einer Seitenstraße bei Much auf die B56 ein. Der Autofahrer sei ungebremst mit dem Güllefass kollidiert, obwohl der Straßenbereich am Unfallort weit einsehbar war. Einsatzkräfte der Feuerwehr Much mussten den einklemmten Autofahrer befreien, trennten hierfür die B-Säule des Fahrzeugs ab. Nach etwa 20 Minuten konnte er in einen Krankenwagen gebracht und von einem Notarzt und Sanitätern medizinisch versorgt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt wurden zwei Rettungswagen und zwei Notärzte zur Einsatzstelle gerufen, wie die Rettungsleitstelle Siegburg auf GA-Nachfrage am Abend mitteilte.

Die B56 musste rund um den Unfallort in beide Richtungen gesperrt werden, ein Unfallaufnahme-Team wurde angefordert.

(kdo)