Frontalzusammenstoß bei Siegburg Zwei Autofahrer bei Unfall auf B56 schwer verletzt

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der B56 zwischen Siegburg und Stallberg am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren gegen 14.30 Uhr in Siegburg unmittelbar an der Lohmarer Stadtgrenze frontal zusammengestoßen. Die Straße war in beide Richtungen bis etwa 19 Uhr gesperrt worden.