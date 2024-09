Unfall am Mittwochabend Pedelec-Fahrerinnen bei Sturz in Lohmar verletzt

Zwei junge Pedelec-Fahrerinnen sind am Mittwochabend bei einem Unfall in Lohmar verletzt worden. Die beiden 14 und 18 Jahre alten Mädchen seien etwa um 20.20 Uhr auf der Straße „Am alten Rathaus“ auf Höhe der Einmündung zum Pastoratsweg mit ihren Pedelecs kollidiert und auf die Straße gestürzt, so die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Donnerstag. Laut der Aussage einer Zeugin seien die 14- und die 18-Jährige nebeneinander gefahren und hätten sich gegenseitig angeschoben. Dabei hätten sich dann ihre E-Bikes miteinander verhakt.