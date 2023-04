Unfall in Siegburg Windecker verursacht Auffahrunfall nach vermutlichem Streit mit Ehefrau im Auto

Gegen 15.15 Uhr am Mittwoch fuhr ein 50-Jähriger aus Windeck laut Polizei auf der Frankfurter Straße in Richtung Zentrum Siegburg. Kurze Zeit später sah der Mazda-Fahrer vermutlich einen 70-jährigen Motorradfahrer zu spät, der verkehrsbedingt auf der Fahrbahn wartete. Trotz Bremsung fuhr der 50-Jährige laut Polizeiangaben auf den Motorradfahrer auf, der sich nach dem Aufprall leicht verletzte und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.