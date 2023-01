Mann wird schwer verletzt : Autofahrerin erfasst Fußgänger in Siegburg

Siegburg Bei einem Unfall in Siegburg ist am Mittwochabend ein Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, von einem Auto erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Beim Spazierengehen mit seinem Hund ist ein 53-Jähriger am Mittwochabend auf der Frankfurter Straße in Siegburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann gegen 21.30 Uhr in Höhe des Hauses mit der Nummer 161 an einer Verkehrsinsel die Straße. Dabei erfasste eine Autofahrerin den Mann mit ihrem Auto, die in Richtung Hennef unterwegs war.