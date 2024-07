Unfall in Siegburg BMW-Fahrer stößt mit Ford zusammen

Nach Angaben der Polizei vor Ort kam es zum Zusammenstoß, als ein 22-jähriger Mann sein Auto aus einem Seitenparkplatz verlassen und in Richtung der Kreuzung Breite Straße/Waldstraße fahren wollte. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer, der in die selbe Richtung fuhr, krachte dabei in die linke Seite des ausparkenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls stieß das getroffene Auto auf ein weiteres Fahrzeug, das auf dem vorderen Parkplatz stand.