Entfernung falsch eingeschätzt : Drei Menschen bei Unfall in Siegburg verletzt

Bei einem Unfall in Siegburg sind am Donnerstag zwei Autos miteinander kollidiert. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg Weil er die Entfernung beim Abbiegen falsch eingeschätzt hatte, ist ein 34 Jahre alter Autofahrer in Siegburg mit einem anderen Wagen kollidiert. Drei Menschen wurden dabei verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

