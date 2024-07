Vor Anno-Gymnasium in Siegburg Elfjähriger vor Schule von Lkw erfasst und getötet

Ein elfjähriger Schüler ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Siegburg ums Leben gekommen. Auf dem Weg zur Schule wurde er direkt vor dem Schulgebäude des Anno-Gymnasiums auf dem Radweg von einem abbiegenden Lkw erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte der 52-jährige Lkw-Fahrer den fahrradfahrenden Jungen beim Abbiegen überfahren. Der Elfjährige starb noch an der Unfallstelle.