Zusammenstoß in Siegburg : 83-jährige Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Siegburg-Zange ist am Dienstag eine 83-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Siegburgerin gegen 11 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landstraße 332 in Richtung Troisdorf unterwegs, als sie beim Abbiegen das Auto einer 42-Jährigen übersah. Die 83-Jährige hielt zunächst auf der Linksabbiegerspur an und wollte dann in die Isaak-Bürger-Straße einbiegen. Beim Abbiegen stieß sie mit dem VW Caddy einer 42-Jährigen aus Sankt Augustin zusammen.