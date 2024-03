Nach Unfall mit Elfjährigem Anwohner der Kaldauer Hauptstraße sehen „Gefahr für Leib und Leben“

Nicht erst seit dem Unfall eines elfjährigen Jungen am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen haben viele Anwohner Angst um die Sicherheit ihrer Kinder. Wie der GA von einer Anwohnerin erfuhr, wandten sich bereits im Jahr 2014 die Anwohner der Hauptstraße an die Stadt Siegburg und beklagten sich über mangelnde Verkehrssicherheit. Insbesondere die Gefahren für Kinder machten den Anwohnenden schon länger Sorgen. Viele Schulkinder müssen täglich die Hauptstraße überqueren, um zur Bushaltestelle oder von dieser nach Hause zu kommen.