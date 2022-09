B484 Siegburg Richtung Lohmar derzeit gesperrt : Motorradfahrer bei Unfall in Siegburg schwer verletzt

Motorradfahrer bei Unfall in Siegburg schwer verletzt

Das Motorrad des Unfallopfers steht an der Unfallstelle. Foto: Christoph Schmoll

Siegburg Die B484 von Siegburg Richtung Lohmar ist derzeit voll gesperrt. Dort ist ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Gegen 10.30 Uhr am Sonntagmorgen wurden Polizei und Rettungsdienst in Siegburg zu einem Verkehrsunfall auf der B484 gerufen. Dort war ein 64 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Der Motorradfahrer aus Werdohl war nach ersten Erkenntnissen am Unfallort offenbar mit seiner Harley Davidson als Teil einer Gruppe von mehreren Krafträdern unterwegs.