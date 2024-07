Unfall in Siegburg Motorradfahrer verunglückt unter Alkoholeinfluss

Am Montagabend ist in Siegburg ein Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss verunglückt. Der 28-Jährige war auf der Alfred-Keller-Straße in Richtung Siegburger Innenstadt unterwegs, als er vor dem Siegwerk die Kontrolle über sein Motorrad verlor und elf Meter an der Bordsteinkante entlang schrammte. Dabei wurde er leicht verletzt. Andere Personen wurden nicht in den Unfall verwickelt.