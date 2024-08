Unfall in Siegburg Pedelec-Fahrer wird abgedrängt und stürzt

Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Siegburg auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstätte gestürzt, als ihn ein Auto überholte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 16-jährige Auszubildende aus Neunkirchen-Seelscheid fuhr demnach gegen 7 Uhr auf der Zeithstraße in Siegburg aus der Richtung des Schwimmbads kommend. Vor dem Kreisverkehr Neuhof überholte ihn ein Auto, welches vermutlich einen zu geringen Abstand einhielt.