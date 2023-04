Unfall in Siegburg Senior prallt mit seinem Auto gegen Parkhauswand

Siegburg · Ein 86-jähriger Mann prallte am Dienstag in einem Parkhaus an der Grimmelsgasse in Siegburg mit seinem Auto gegen eine Wand und wurde verletzt. Die Umstände, die zum Unfall führten, sind bislang noch unklar.

05.04.2023, 13:04 Uhr

Ein 86-Jähriger wurde verletzt, als er in Siegburg mit seinem Auto gegen eine Parkhauswand prallte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska





In einem Parkhaus an der Grimmelsgasse in Siegburg kam es am Dienstag zu einem Unfall: Ein 86-jähriger Mann aus Niederkassel kollidierte mit seinem Auto mit einer Parkhauswand. Laut Polizei sahen zwei Zeugen gegen 13 Uhr, wie der Senior mit seinem Auto eine Parkebene hinunterfuhr. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem der beiden Zeugen, der aber noch rechtzeitig ausweichen konnte. Kurz danach prallte der Niederkasseler Senior mit seinem Auto gegen die Parkhauswand. Der Mann wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Welche Umstände zu dem Unfall geführt haben, weiß die Polizei noch nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(ga)