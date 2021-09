Als ein Streifenwagen sich näherte, gab er Gas : Motorradfahrer krachte bei Siegburg in Leitplanke

Siegburg In den Morgenstunden ist auf der B56 zwischen Siegburg und Lohmar ein Motorradfahrer in die Leitplanke gefahren. Zuvor hatte der Mann mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen überholt und wurde von der Polizei verfolgt. An der Unfallstelle ist die B56 derzeit vollgesperrt.



Zwischen Siegburg und Lohmar auf der B56 hat sich am Dienstagmorgen ein 29-Jähriger aus Rheinbach schwerverletzt. Aus Stallberg kommend, wollte der Mann auf die Schnellstraße in Fahrtrichtung Sankt Augustin abbiegen. Als der Mann im Rückspiegel einen Streifenwagen erkannte, ist er laut Polizeiangaben mit erhöhter Geschwindigkeit losgefahren.

Die Beamten im Streifenwagen konnten nicht zum Motorradfahrer aufschließen. Dieser fuhr über den Standstreifen und überholte so mehrere Fahrzeuge.

Als sich eine Lücke ergab, zog der 29-Jährige nach links und krachte aus noch unklaren Umständen in die Leitplanke. Rund 50 Meter vom Aufschlagpunkt entfernt, kam das Motorrad auf der rechten Spur zum Stillstand. Der Fahrer lag nach dem Unfall auf der linken Standspur. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus nach Siegburg.

Derzeit ist noch völlig unklar, warum der Mann scheinbar vor der Polizei flüchtete. Um die Neutralität im Fall zu gewährleisten, wurden zur Unfallaufnahme Beamte der Polizei Bonn hinzugerufen.

