Bundesstraße gesperrt : Vier Verletzte bei Unfall auf B56 zwischen Siegburg und Lohmar

Bei einem schweren Unfall auf der B56 zwischen Lohmar und Siegburg sind am Freitagvormittag vier Personen verletzt worden. An der Kreuzung der B56 zur Franzhäuschenstraße (K13) waren drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Bundesstraße ist komplett gesperrt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Skoda über die K13 in Richtung der Kreuzung und überquerte diese. Dabei traf er einen von rechts kommenden BMW im Bereich der Hinterachse, der von Siegburg in Richtung Lohmar unterwegs war. Der BMW wurde herumgeschleudert und geriet auf die Gegenspur. Dort prallte ein VW-Transporter in das Heck des BMW.