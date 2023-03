Verkehrsunfallstatistik der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis : Zahl der Unfälle mit Pedelec-Fahrern steigt weiter

Die Zahl der Unfälle mit Pedelecsist im vergangenen Jahr im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis erneut gestiegen. Foto: dpa/KayTkatzik

Rhein-Sieg-Kreis Die Unfallzahlen im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sind wieder nahezu auf Vor-Corona-Niveau. Aber die Gefahr, sich hier bei einem Unfall zu verletzen, ist geringer als anderswo.



Von Andrea Zieh

Die Unfallzahlen im Rhein-Sieg-Kreis sind wieder nahezu auf Vor-Corona-Niveau. Das zeigt die Verkehrsunfallstatistik 2022, die die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch präsentierte. Immerhin habe es noch 242 Unfälle weniger gegeben als 2019, betonte Rainer Müller, der Leiter der Direktion Verkehr bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, die für das rechtsrheinische Kreisgebiet außer Bad Honnef und Königswinter zuständig ist. Außerdem ist laut Statistik im Rhein-Sieg-Kreis das Risiko, sich bei einem Verkehrsunfall zu verletzen, geringer als im restlichen Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt allerdings ist der Anteil derjenigen gestiegen, die in einen Unfall verwickelt wurden und sich dabei verletzt haben. Auch dafür gab es eine Erklärung. Bei einem Blick auf die Statistik zeige sich, dass vor allem die Zahl der Unfallbeteiligten mit nur leichten Verletzungen gestiegen sei, so Müller. Die Polizei führt diese Zahl auf eine gestiegene Sensibilität bei den Unfallopfern zurück. „Die gehen einfach eher zum Arzt, um den noch mal nachschauen zu lassen.“

120 Pedelec-Fahrer verletzt

Besonders ins Auge springt auch in diesem Jahr eine Zahl, die in den vergangenen Jahren bereits rasant angestiegen ist: Die Zahl der Unfälle mit Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrern hat 2022 weiter zugenommen. „Der Trend ist nun auch bei uns eindeutig angekommen“, sagt Müller. 120 Pedelec-Fahrer verletzten sich im zurückliegenden Jahr bei einem Unfall, das entspricht einem Anstieg von 14,3 Prozent. Wie bei den Radfahrerinnen und Radfahrern ist der Anstieg bei den Erwachsenen mit einem Plus von zehn verunglückten Verkehrsteilnehmern am höchsten.

Der starke Anstieg bei der Gruppe der Senioren im Jahr 2021 setzte sich 2022 zwar nicht mehr so deutlich fort, dennoch richtet die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die pedelec-fahrenden Seniorinnen und Senioren. Sie versucht, in diesem Bereich vor allem durch Prävention die Unfallzahlen zu senken. Dazu gehört ein Pedelec-Training für Senioren, das die Polizei anbietet, der nächste Termin ist für den 22. April geplant.

Insgesamt stieg 2022 die Zahl der verunglückten Seniorinnen und Senioren weiter. 236 Menschen, die älter waren als 65, verunglückten im Straßenverkehr, drei von ihnen starben an den Folgen. Den deutlichsten Anstieg stellte die Polizei dabei bei den Seniorinnen und Senioren fest, die mit dem Auto unterwegs waren.

Verkehrsunfallprävention spielt auch in anderen Altersgruppen eine wichtige Rolle – an Schulen beispielsweise. Neben dem Schulwegtraining für Erstklässler und dem Fahrradtraining für Grundschüler bietet sie gemeinsam mit der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft auch spezielle Bustrainings für Kinder an. „Wir wollen unser Engagement in der Prävention noch intensivieren“, erläutert Müller die Pläne für die Zukunft. „So wollen wir die Unfallgefahr verringern.“ Neben den Schulungen für Kinder und Senioren gehören dazu beispielsweise auch Geschwindigkeitsbeschränkungen wie in Windeck-Schladern.

Netzwerk Kradfahrende der Polizei

Damit werden an dieser Stelle vor allem Motorradfahrer geschützt. Motorradunfälle zu verhindern, zählt die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis schon seit einigen Jahren zu ihren fachstrategischen Schwerpunkten. Während es 2020 noch eine deutliche Steigerung der Zahl verunglückter Kradfahrer gab, verunglückten seit 2021 immer weniger Menschen mit dem Motorrad im Rhein-Sieg-Kreis: 83 waren es im vergangenen Jahr, einer weniger als im Jahr zuvor. Verstarben 2021 noch fünf Motorradfahrer, war es 2022 noch ein Kradfahrer. Um in Zukunft noch mehr Motorrad-Unfälle zu verhindern, haben sich eine Reihe von Kreispolizeibehörden zum „Netzwerk Kradfahrende“ zusammengeschlossen.

Die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik sagen nichts über die jeweiligen Unfallverursacher aus, betonten die Beamten auf Nachfrage. Darauf gibt nur eine Zahl einen Hinweis: Mehr als 600 Unfallbeteiligte meldete die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis dem Straßenverkehrsamt, um zu überprüfen, ob sie in der Lage sind, auch künftig motorisiert am Straßenverkehr teilzunehmen. Das seien deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.

Foto: GA-Grafik

