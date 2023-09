Zuwanderungszahlen steigen Kommunen in der Region fordern mehr Geld für Geflüchtete

Region · Die Zuwanderungszahlen steigen, die Kommunen in der Region kommen bei der Unterbringung von Geflüchteten an ihre Grenzen. Es gibt keine konkreten Prognosen, wie viele Geflüchtete ihnen in den kommenden Monaten zugewiesen werden. Wie bereiten sie sich darauf vor?

13.09.2023, 05:00 Uhr

Die Flüchtlingsunterkunft der Stadt Siegburg in der Bernhardstraße. Foto: Paul Kieras

Von Luisa Willmann

