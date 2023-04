Straftat gegen einen Troisdorfer Versuchte Entführung endet mit Bewährungsstrafe

Wie der Unternehmer als Zeuge schilderte, war er nach einem langen Arbeitstag spät nach Hause gekommen und hatte im Carport geparkt. Auf dem Weg zur zwei Meter entfernten Haustür bemerkte er ein anhaltendes Auto. „Ich dachte, da fragt jemand nach dem Weg“, schilderte der 57-Jährige, der dann jedoch einen maskierten Mann mit Handschuhen auf sich zukommen sah. Er schreckte zurück, aber der Maskierte griff an und versuchte, ihn in Richtung des mit offenem Kofferraum stehenden Fahrzeuges zu zerren. „Ich dachte, man will mich in den Kofferraum sperren. Da habe ich mich so heftig gewehrt, dass ich mich befreien und auf die Straße laufen konnte“, erzählt der Extrem-Sportler. Der Angeklagte hatte derweil im Auto gesessen und war erst ausgestiegen, als er sah, dass der andere nicht mit dem laut um Hilfe rufenden Opfer klar kam. In diesem Moment kam ein Spaziergänger vorbei und forderte die Männer auf, den 57-Jährigen in Ruhe lassen. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß und ließen ihr Auto mit laufendem Motor zurück.