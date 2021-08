Urteil am Siegburger Amtsgericht : 20-Jähriger wurde wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen

Siegburg Ein 20-Jähriger Angeklagter hatte einen Mann in Hennef mit einem Messer verletzt. Als Heranwachsender wurde er nun nach Jugendstrafrecht schuldig gesprochen und zu einem Antigewalttraining verpflichtet.

Mit der Auflage, an einem Antiaggressionstrainig teilzunehmen, statt mit der Verurteilung zu einer Jugendstrafe endete der Prozess am Amtsgericht gegen einen Angeklagten aus Siegburg, auf den als Heranwachsender das Jugendstrafrecht angewandt wurde. Der 20-Jährige musste sich vor Richter Ulrich Feyerabend wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Er soll im Oktober 2020 in Hennef seinen Kontrahenten im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Ein „Gerangel“ bestritt der 20-jährige Angeklagte nicht, wohl aber, dass er ein Messer mit sich geführt und eingesetzt habe. Die Wunde, die sein Gegner am Kopf erlitt, sei durch einen Schlag mit seinem Handy entstanden. Eine Gutachterin der Rechtsmedizin Bonn bezweifelte das, da es sich um eine Schnittwunde gehandelt habe, die beim Einsatz eines stumpfen Gegenstands wie einem Smartphone nicht entstehen könne. Sowohl das Opfer als auch ein weiterer Zeuge gaben an, dass sie beim Angeklagten ein Messer gesehen hätten.