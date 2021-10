Urteil am Amtsgericht Siegburg : 49-Jährige muss nach Kartenmissbrauch in Haft

49-Jährige muss nach Kartenmissbrauch in Haft

Urteil am Amtsgericht Siegburg

Eine Seniorin überließ einer 49-Jährigen ihre Bankkarte. Die nutze das Vertrauen allerdings aus – und musste sich jetzt in Siegburg vor Gericht verantworten. Foto: dpa-tmn/Stefan Puchner

Siegburg Das Amtsgericht Siegburg hat eine 49-Jährige zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Sie hatte fast 60 000 Euro mit der Bankkarte einer Seniorin abgehoben.

Minutenlanges Schweigen vor Gericht: Der Vorsitzende Richter machte keinen Hehl daraus, dass er die Tränen der Verurteilten nachvollziehen konnte. Dass ändere aber nichts an der Tatsache, dass das Urteil des Amtsgerichts Siegburg durchaus milde ausgefallen sei. „Ich nehme meine Berufung zurück“, sagte die 49-jährige fünffache Mutter denn auch, nachdem der Berufungsrichter ihr klar dargelegt hatte, dass sie in der zweiten Instanz so gut wie keine Chance habe, mit einem bewährungsfähigen Urteil nach Hause zu gehen.