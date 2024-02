Witwen und Witwer am Valentinstag Die Trauer ist unberechenbar

Am Valentinstag hat sich Thomas Wippenhohn für seine Frau Silke immer eine kleine Überraschung einfallen lassen; Frühstück ans Bett, Blumen oder einen Ausflug. Auch dieses Jahr hatte Silke Wippenhohn eine Rose auf ihrem Frühstückstisch stehen, als Erinnerung an Thomas. Im September 2022 ist ihr Mann plötzlich mit 50 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Während gerade am Valentinstag mit Herzen und Rosen geworben wird, kann es für Verwitwete wie Silke Wippenhohn ein schwerer Tag sein. „Manchmal graut es mir vor solchen Tagen und manchmal freue ich mich sogar darauf“, sagt die Troisdorferin und ergänzt: „Ich habe gelernt, dass alles okay ist, was mir Thomas näherbringt und gut für mich ist.“