Am 14. Februar ist Valentinstag Wenn der Hochzeitstermin auf den Valentinstag fällt

Der heutige Valentinstag, auch „Vielliebchentag“ genannt, wird in vielen Ländern als Tag der Liebe gefeiert. Nicht nur die Liebenden freuen sich dann über die geschenkten Beweise der Zuneigung, wie Blumen, Herzen und Pralinen, sondern auch die Geschenkeindustrie, allen voran die Floristiker. „Rote Rosen sind nach wie vor die beliebteste Blume am Valentinstag“, sagt der Siegburger Blumenhändler Uli Becker. „Das hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.“