Trotz Plus auf dem Konto Vater zahlt länger als ein Jahr keinen Unterhalt für seine Tochter

Der Angeklagte räumte die Tat vollumfänglich ein und zeigte sich einsichtig. „Ich weiß, dass mein Verhalten nicht fair ist, und ich will auch zahlen“, betonte er. Er befinde sich aber aktuell in einer finanziellen Notlage, lebe „von der Hand in den Mund“ und habe neben anderen Schulden noch eine Geldstrafe aus einem Strafbefehl zu tilgen. Er gab an, ihm sei „alles über den Kopf gewachsen“ und er habe sich um nichts mehr gekümmert.