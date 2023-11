Aktion des Vereins Frauen helfen Frauen Rote Schuhe symbolisieren den Mangel an Schutzplätzen im Rhein-Sieg-Kreis

Zahlen, die die Frauen des Vereins auf Häuser geschrieben haben, zeigen an, wie viele Schutzplätze es aktuell im Rhein-Sieg-Kreis gibt: 30 Betten stehen im Troisdorfer Frauenhaus, die Einrichtung des Rhein-Sieg-Kreises in Sankt Augustin hält 26 Betten vor. „Im Linksrheinischen gibt es gar keine Plätze“, sagt Michiko Park. Die seit 2018 auch in Deutschland rechtskräftige Istanbul-Konvention verpflichtet aber dazu, pro 10.000 Einwohnern einen Familienplatz, der 2,5 Betten entspricht, zu schaffen. Bei 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bedeute das für den Rhein-Sieg-Kreis 60 Familienplätze, sprich 150 Betten, so Park: „Es fehlen hier also 94 Betten.“