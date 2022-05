Gynäkologe muss Geldstrafe zahlen : Verfahren wegen Bankrotts vor dem Amtsgericht Siegburg

Siegburg 60 Jahre alter Niederkasseler verheimlichte seinem Insolvenzverwalter Einkünfte von mehr als 150.000 Euro. Gericht sprach seine wegen Beihilfe angeklagte Ehefrau und Lebensgefährtin frei.

Es blickte kaum jemand durch bei dem Gerichtsverfahren, das am Dienstag vor dem Amtsgericht Siegburg verhandelt wurde. Nach mehr als vier Stunden verurteilte Richter Ulrich Wilbrand einen Frauenarzt aus Niederkassel aber schließlich wegen Bankrotts in 72 Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 50 Euro. Die Anklagen wegen Beihilfe gegen seine 61-jährige Ehefrau und seine 48-jährige Freundin wurden gegen eine Zahlung von jeweils 50.000 Euro an den Insolvenzverwalter fallengelassen.

So schwierig, wie es war, durch die familiären Verhältnisse des Arztes durchzublicken, so unklar ist auch dessen Wohnort. Gemeldet ist er bei seiner Ehefrau in Niederkassel, aufhalten soll er sich aber bei seiner Freundin, die eine gynäkologische Praxis auf Föhr betreibt. Mit der hatte der Gynäkologe, der laut eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeitet, eine Gemeinschaftspraxis. Laut dem Insolvenzverwalter beliefen sich die Schulden ursprünglich auf 1,937 Millionen Euro. Jetzt hofft dieser, das Verfahren mit Zahlung der insgesamt 100.000 Euro der beiden Frauen beenden zu können. Parallel muss sich der Arzt wegen Steuerzurückhaltung vor dem Amtsgericht in Bonn verantworten.