Fahndung eingestellt Vermisster 16-Jähriger aus Siegburg tot aufgefunden

Der 16-Jährige wurde seit Mittwochabend vermisst. Gegen 21 Uhr soll er alleine in Köln unterwegs gewesen sein und noch mit seinem Vater telefoniert haben. Zu diesem Zeitpunkt sagte er seinem Vater, dass er mit dem Zug nach Siegburg fahren und seinen Onkel besuchen würde. Dort kam er allerdings nicht an. Die Polizei bat am Freitag um Hilfe aus der Bevölkerung.