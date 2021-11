Polizei bittet um Hinweise : 58-jähriger Alexander R. aus Siegburg wird vermisst

Siegburg Der 58-jährige Alexander R. aus Siegburg-Kaldauen wird seit diesem Montag vermisst. Er verließ das Haus, erschien aber nicht bei seiner Arbeitsstelle. Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach dem Vermissten Alexander R. aus Siegburg und bittet um Hinweise. Der 58-Jährige entfernte sich an diesem Montag von seiner Wohnanschrift in Kaldauen mit unbekannten Ziel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann erschien nicht bei seiner Arbeitsstelle und hinterließ in der Wohnung, in der er mit seiner Frau lebt, sämtliche persönliche Gegenstände wie sein Portemonnaie, sein Handy und seine Ausweise.