Unregelmäßigkeiten in Siegburger Autoteilebetrieb Verurteilter Autodieb steht wegen Steuerhinterziehung erneut vor Gericht

„Wir haben hier vier sehr geständige Angeklagte gehabt, unter ihnen aber auch einen sehr, sehr, sehr Geständigen“, hatte Richter Marc Eumann im Oktober 2021 die Kooperationsbereitschaft eines damals 32-Jährigen gelobt. Dennoch verurteilte er ihn wegen schweren Bandendiebstahls in insgesamt 67 Fällen zu sechs Jahren Gefängnis. Es ging seinerzeit um gestohlene Autos, die in ihre Einzelteile zerlegt und so verkauft wurden. Seit Mittwoch steht der mittlerweile 34-jährige Siegburger, der seine Reststrafe derzeit im offenen Vollzug der JVA Euskirchen absitzt, erneut vor Gericht. Er muss sich wegen vier Fällen von Steuerhinterziehung verantworten. Und auch diesmal räumt der Angeklagte die Vorwürfe komplett ein, wie sein Anwalt Martin Kretschmer dem Gericht in einer vorformulierten Erklärung vortrug.