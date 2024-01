Tauschaktion in Siegburg Wie ungeliebte Weihnachtsgeschenke doch noch Freude bereiten

Nach und nach trudeln die ersten Besucher ein, haben Tüten und Kartons mit einigen Überraschungen dabei. Sie sind der Einladung der Volkshochschule (VHS) Rhein-Sieg gefolgt, die am Samstag einen „Tausch Dich glücklich“-Tag in ihren Räumlichkeiten am Bildungscampus Neuenhof in Siegburg veranstaltet hat. Weihnachtsgeschenke, die einem nicht gefallen, die man schon zum zweiten oder dritten Mal bekommen hat oder mit denen man einfach nichts anfangen kann, sollten mit dieser Aktion einen neuen Besitzer finden. Jeder konnte bis zu acht Geschenke, die er nicht braucht, mitbringen und gegen einen anderen Gegenstand tauschen. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Teilnehmer mehr „Schätzchen“ mitnahmen, als sie mitgebracht hatten. Was übrig blieb, sollte gespendet werden.