Vor dem Start ins neue Semester Die VHS Rhein-Sieg feiert ihren 50. Geburtstag

Das neue Jahr ist noch jung, doch für die Volkshochschule Rhein-Sieg (VHS) schon überaus ereignisreich. Mit Nadine Bork hat VHS-Direktor Holger Hansen eine neue Verwaltungsleiterin an seiner Seite. Das Kursprogramm für das neue Semester, das am 15. Februar startet, liegt vor. Und zwei große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Stand jetzt zieht die VHS in den Sommerferien zurück in das dann sanierte VHS-Studienhaus an der Humperdinckstraße. Und im November steht ein besonderer Geburtstag ins Haus: Dann feiert die VHS Rhein-Sieg ihr 50-jähriges Bestehen.