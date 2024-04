Sanierung des VHS-Studienhauses Studiobühne Siegburg sucht nach einer Bühne

Eigentlich hatte das Team der Studiobühne Siegburg geplant, schon in diesen Tagen wieder auf ihrer angestammten Bühne im VHS-Studienhaus mit ihren Ensembles spielen zu können. Im Zuge der energetischen Sanierung des Gebäudes an der Humperdinckstraße mussten Anfang des vergangenen Jahres alle Nutzer ausziehen – Musikschule, Volkshochschule Rhein-Sieg und der Verein Theaterschatz, unter dessen Dach Studiobühne, Schauspielschule und Theater Tollhaus vereint sind. Dass die Zeit in ihren Interimsquartieren am Neuenhof und auf dem Phrix-Gelände länger als geplant dauern würde, zeichnete sich schnell ab. Neu entdeckte Risse in den Decken des Bauhaus-Anbaus könnten nun allerdings bedeuten, dass auch der Termin nach den Sommerferien nicht zu halten ist.