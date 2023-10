Brauchtum in Siegburg Viele kleine Züge ersetzen den großen Martinszug in Siegburg

Die Laternen sind in Arbeit oder bei einigen sogar schon bereit für den großen Tag: Rund um den 11. November ist ihre Zeit gekommen und sie leuchten Sankt Martin zu Hunderten den Weg durch dunkle Straßen bis hin zum wärmenden Feuer. Tausende Kinder sind dann auch in Siegburg unterwegs und singen gemeinsam die bekannten Lieder. Anders als vor der Corona-Pandemie kommen sie dafür aber auch in diesem Jahr nicht mehr in der Innenstadt zusammen, sie sind an verschiedenen Tagen in ihren jeweiligen Stadtteilen unterwegs.