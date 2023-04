Abitur-Vorbereitungen in Siegburg Viele lernen abends am liebsten in der Stadtbibliothek

Auch bei der zweiten Auflage der „offenen Lernnächte“ in der Siegburger Stadtbibliothek war es voll. „Viele Menschen lernen eben am liebsten abends“, erklärte das die stellvertretende Bibliotheksleiterin Stephanie Trommeschläger. Rund 80 lernwillige junge Menschen fanden sich so am ersten Abend in der Bibliothek ein, mehr als 100 waren es am zweiten Abend. Sie erkannte dort vor allem Schüler der beiden Siegburger Gymnasien und der Gesamtschule, betonte aber, dass die Stadtbibliothek offen sei auch für Interessierte aus anderen Orten.