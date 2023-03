Von Hangelar nach Siegburg Traubenwirt ist in die Villa Waldesruh gezogen

Die Tische im Kaminzimmer mit den bequemen Ledersesselstühlen sind mit Decken in Altrosé, weißen Stoffservietten und Weingläsern gedeckt. Auch im Wintergarten und der überdachten Terrasse warten die Tische auf Gäste. In der Villa Waldesruh am Waldrand von Siegburg-Seligenthal läuft der Betrieb des Traubenwirts schon seit gut drei Wochen, und Geschäftsführer Maximilian Arnolds ist mehr als zufrieden mit dem Umzug von Hangelar an den neuen Standort. Und auch mit der Resonanz der Gäste. „Ich wusste gar nicht, wie viele unserer Stammgäste hier aus der Gegend schon nach Hangelar kamen“, erzählt er, während er die Blümchen auf die Tische stellt. Noch hat das Restaurant nicht geöffnet, doch aus der Küche dringt geschäftiges Klirren, und Restaurantleiterin Milena Cartas wuselt schon durch die Räume.