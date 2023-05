Klassische Musik in Siegburg Virtuosen und Nachwuchsmusiker beim Humperdinck-Musikfest

In der Besetzung aus Sopran, Violine und Klavier verspricht das „TriJo SiSanne“ eine ganze Palette leidenschaftlicher Liebesbekundungen am 18. Juni um 11 Uhr im Stadtmuseum. Der genreübergreifende Anspruch des Musikfestes, mit dem Herkenhöhner in seinen Programmen spielt, spiegelt sich hier besonders deutlich. Programme, wie etwa auch sein „Tribute an Jon Lord“, mit dem er samt Band „Baroque in blue“ den Jazz-Keller im Kubana am 17. Juni um 21 Uhr unterhalten wird, wären früher beim Musikfest nicht denkbar gewesen. „Heute sind wir uns alle einig, dass es nur eine Musik gibt und dass die Grenzen zwischen der sogenannten U- und E-Musik längst gefallen sind.“